KPSS DHBT sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? (2024 KPSS DHBT sınav tarihi)

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT) giriş yerlerinin açıklanacağı tarih, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev almak isteyen adaylar tarafından sorgulanıyor. DHBT başvurularını tamamlayan ve sınav için son hazırlılarını yapan adaylar, gözlerini sınava girecekleri okullara çevirdi. Peki, KPSS DHBT sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? İşte 2024 KPSS DHBT sınav tarihi.

KPSS DHBT sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? (2024 KPSS DHBT sınav tarihi)

2024 DHBT sınav giriş belgelerinin erişime açılacağı tarih, sınava girmek için son hazırlıklarını tamamlayan adayların gündeminde yer almaya başladı. 'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden açıklanacak olan sınav giriş belgeleri için tarihler merak ediliyor. Peki, KPSS DHBT sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

KPSS DHBT SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT) giriş belgelerinin açıklanacağı tarih merak ediliyor.

22 Eylül'de yapılacak 2024 KPSS DHBT sınavı giriş belgelerinin sınavdan 10 gün önce ÖSYM tarafından erişime açılması bekleniyor.

KPSS DHBT sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? (2024 KPSS DHBT sınav tarihi) - 1

2024 DHBT NE ZAMAN YAPILACAK?

2024- Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT), 22 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra; öğleden sonra oturumlarında ise saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.

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