KPSS DHBT sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? (2024 KPSS DHBT sınav tarihi)

2024 KPSS DHBT sınav giriş belgelerinin erişime açılacağı tarih, sınava girmek için son hazırlıklarını tamamlayan adayların gündeminde yer almaya başladı. ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden açıklanacak olan sınav giriş belgeleri için tarihler merak ediliyor. Peki, KPSS DHBT sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?



KPSS DHBT SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT) giriş belgelerinin açıklanacağı tarih merak ediliyor.



22 Eylül'de yapılacak 2024 KPSS DHBT sınavı giriş belgelerinin sınavdan 10 gün önce ÖSYM tarafından erişime açılması bekleniyor.

