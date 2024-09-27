KPSS DHBT sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? DHBT sınav sonuç tarihi
22 Eylül 2024 tarihinde ÖSYM tarafından gerçekleşen 2024 KPSS DHBT sınav sonuçları için geri sayım başladı. Takvime göre, DHBT sınav sonuçları ekim ayında ilan edilecek. Peki, KPSS DHBT sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 2024 sınavı ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. ÖSYM, DHBT sınav sonuç tarihini duyurdu.
DHBT SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2024 KPSS DHBT sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. ÖSYM kılavuzuna göre KPSS DHBT sonuçları, 16 Ekim 2024 tarihinde açıklanacak.
DHBT sonuç belgesinde adayların doğru yanlış sayıları ile ilgili öğrenim düzeyindeki KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanları yer alacak.
KPSS DHBT SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2024
KPSS DHBT sınav soruları ve cevapları erişime açıldı. Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.
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