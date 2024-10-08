KPSS DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kamu Personel Seçme Sınavı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sonuç tarihi için araştırmalar sürüyor. Takvime göre, DHBT sınav sonuçları ekim ayı içerisinde ilan edilecek. Peki, KPSS DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-) Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 22 Eylül Pazar günü gerçekleştirilmişti. Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi sonuç tarihi sınav takvimiyle duyuruldu.ÖSYM sınav takviminde 2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sonuçları için tarih bilgisine yer verildi.

KPSS DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

Takvime göre 2024 DHBT sonuçları, 16 Ekim 2024 tarihinde açıklanacak.

KPSS DHBT SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, KPSS DHBT sınav sonuçlarına 'nin sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşabilecek.

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