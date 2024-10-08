KPSS DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Kamu Personel Seçme Sınavı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sonuç tarihi için araştırmalar sürüyor. Takvime göre, DHBT sınav sonuçları ekim ayı içerisinde ilan edilecek. Peki, KPSS DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS) Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 22 Eylül Pazar günü gerçekleştirilmişti. Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi sonuç tarihi ÖSYM sınav takvimiyle duyuruldu.ÖSYM sınav takviminde 2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sonuçları için tarih bilgisine yer verildi.
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