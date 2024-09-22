KPSS DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS DHBT sınav sonuç tarihini paylaştı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınavı yapıldı. KPSS DHBT sınav sonuç tarihi sınavın hemen ardından gündeme geldi. Peki, KPSS DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS DHBT sınav sonuç tarihini paylaştı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (), 2024- Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınavı 22 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirildi. 142 bin 482 adayın başvurduğu 2024-KPSS DHBT, 30 ildeki 35 sınav merkezinde, 330 bina ve 5 bin 527 salonda düzenlendi.

Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. Adaylara 40 sorudan oluşan sınav için 60 dakika süre verildi.

KPSS DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS DHBT sınav sonuç tarihini paylaştı - 1

Adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamı 'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden erişime açıldı. 

DHBT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimiyle DHBT sonuç tarihi paylaşıldı. Takvime göre, DHBT sonuçları ekim ayında ilan edilecek. Adaylar,  DHBT sonuçlarını 16 Ekim tarihi itibariyle görüntüleyebilecek. ﻿​

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