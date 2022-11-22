KPSS DHBT sınavı ne zaman? (2022 ÖSYM KPSS sınav tarihi)

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavı öncesinde tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. 2022 yılının son KPSS oturumu olan DHBT sınavına hazırlıklarını sürdüren adaylar bir yandan da sınavın yapılacağı tarihi sorguluyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 KPSS DHBT takvimiyle birlikte sınav tarihi belli oldu. Peki, KPSS DHBT sınavı ne zaman?

KPSS DHBT sınavı ne zaman? (2022 ÖSYM KPSS sınav tarihi)

Kamu Personel Seçme Sınavı () DHBT oturumu öncesinde sınav tarihi araştırılmaya başladı. Din Hizmetleri Alan Bilgisi oturumuna katılacak adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS takvimini sorguluyor. Peki, KPSS DHBT sınavı ne zaman yapılacak?

KPSS DHBT SINAVI NE ZAMAN?

2022 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavı, ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi sonrasında belli oldu.

Buna göre; KPSS DHBT sınavı 27 Aralık 2022 Pazar günü yapılacak. saat 10.15'te başlayacak.

KPSS DHBT sınavı ne zaman? (2022 ÖSYM KPSS sınav tarihi) - 1

KPSS DHBT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

27 Aralık tarihinde yapılacak olan KPSS DHBT sınavının sonuç tarihi ÖSYM tarafından açıklandı.

Buna göre; KPSS DHBT sınavı sonuçları 16 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.

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