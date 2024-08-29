KPSS DHBT sınavı ne zaman? 2024 DHBT takvimi

2024 DHBT sınavı, Diyanet İşleri Başkanlığının din hizmetlerinde görev almak isteyen vatandaşların araştırdığı konu olmaya devam ediyor. ÖSYM'nin gerçekleştirdiği sınavın neticesine göre aldıkları puanla bu birimlere atanma şansını elde edecek olan vatandaşlar, "DHBT sınavı ne zaman yapılacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2024 DHBT sınavı ne zaman?

KPSS DHBT sınavı ne zaman? 2024 DHBT takvimi

Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (2024 DHBT), bu alandan sınava girecek olan adayların araştırdığı konu oldu. 'nin yurt genelinde gerçekleştireceği sınavda, Diyanet İşleri Başkanlığı kadrolarında yer bulmak isteyen personel adayları DHBT'ye katılım sağlayacak. İşte, 2024 DHBT sınav takvimi...

2024 DHBT NE ZAMAN YAPILACAK?

2024- Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT), 22 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra; öğleden sonra oturumlarında ise saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.

SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU

ÖSYM takvimine göre, DHBT 2024 sonuçları 26 Ekim 2024 tarihinde ilan edilecek.

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