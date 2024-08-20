KPSS DHBT sınavı ne zaman? 2024 KPSS DHBT sınav takvimi

Başvuruları 9-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınan 2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT) eylül ayında gerçekleştirilecek. Adaylar, KPSS’ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT’ye katılacaklar.
2024 DHBT NE ZAMAN YAPILACAK?
2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT), 22 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak. Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra; öğleden sonra oturumlarında ise saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.
ÖSYM takvimine göre, DHBT 2024 sonuçları 26 Ekim 2024 tarihinde ilan edilecek.
- Etiketler :
- Haberler -
- Kpss
- Ösym
- Eğitim