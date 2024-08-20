KPSS DHBT sınavı ne zaman? 2024 KPSS DHBT sınav takvimi

2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT) için son hazırlıklarını yapan adaylar bir yandan da tarih ayrıntısını araştırıyor. Takvime göre, DHBT eylül ayında gerçekleşecek. Peki, KPSS DHBT sınavı ne zaman?

KPSS DHBT sınavı ne zaman? 2024 KPSS DHBT sınav takvimi

Başvuruları 9-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınan 2024- Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT) eylül ayında gerçekleştirilecek. Adaylar, KPSS’ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT’ye katılacaklar.

KPSS DHBT sınavı ne zaman? 2024 KPSS DHBT sınav takvimi - 1

2024 DHBT NE ZAMAN YAPILACAK?

2024- Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT), 22 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak. Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra; öğleden sonra oturumlarında ise saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.

takvimine göre, DHBT 2024 sonuçları 26 Ekim 2024 tarihinde ilan edilecek.

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