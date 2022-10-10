KPSS DHBT sınavı ne zaman? KPSS DHBT başvurusu nasıl yapılır? (2022 ÖSYM KPSS takvimi)

KPSS DHBT başvuruları geçtiğimiz günlerde başladı. Başvuruların başlamasıyla birlikte işlemlerini tamamlayan adaylar şimdi de sınavın ne zaman yapılacağını internet üzerinden sorgulamaya başladı.

ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 KPSS takvimiyle birlikte sınavın ne zaman yapılacağı belli oldu. Peki, KPSS DHBT sınavı ne zaman?



KPSS DHBT BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?



ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS DHBT başvuru kılavuzuyla birlikte, sınava nasıl başvuru yapılacağı belli oldu.



KPSS DHBT başvuruları için adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecektir.

KPSS DHBT BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?



KPSS DHBT başvuru takvimi ÖSYM tarafından açıklandı.



Buna göre; Sınava başvurular, 07 – 17 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Diyanet İşleri Başkanlığı’nda din hizmetlerinde görev almak isteyen adaylar, KPSS’ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT’ye katılmak zorundadır.

KPSS DHBT BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN



KPSS DHBT SINAVI NE ZAMAN?



2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT), 27 Kasım 2022 tarihinde uygulanacaktır.