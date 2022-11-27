KPSS DHBT sınavı ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru? (2022 ÖSYM KPSS takvimi)

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavı bugün ÖSYM tarafından gerçekleşecek. Sınava girecek olan adaylar sınavın kaç dakika süreceği ve sınavda kaç soru sorulacağını araştırıyor.



KPSS DHBT SINAVI NE ZAMAN?



2022 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavı, ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi sonrasında belli oldu.



Buna göre; KPSS DHBT sınavı 27 Aralık 2022 Pazar günü yapılacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak.



SINAV KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?



Bugün ÖSYM tarafından yapılacak olan KPSS sınavı saat 10.15'te başlayacak. Sınavda 40 soru sorulacak ve DHBT sınavı 60 dakika sürecek.



KPSS DHBT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?



27 Aralık tarihinde yapılacak olan KPSS DHBT sınavının sonuç tarihi ÖSYM tarafından açıklandı.



Buna göre; KPSS DHBT sınavı sonuçları 16 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.