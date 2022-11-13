KPSS DHBT sınavı ne zaman? Sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? (2022 ÖSYM KPSS sınav takvimi)

KPSS DHBT sınavı için heyecanlı bekleyiş başladı. 17 Ekim tarihinde tamamlanan KPSS DHBT başvurularının ardından sınav tarihi merak ediliyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 KPSS sınav takvimiyle birlikte DHBT sınav tarihi belli oldu. Peki, KPSS DHBT sınavı ne zaman yapılacak?



KPSS DHBT BAŞVURULARI SONA ERDİ



KPSS DHBT başvuru takvimi ÖSYM tarafından yapılan duyuruyla birlikte belli olmuştu.



Diyanet İşleri Başkanlığı’nda din hizmetlerinde görev almak isteyen adaylar için başvurular, 07 – 17 Ekim 2022 tarihleri arasında tamamlandı.

KPSS DHBT SINAVI NE ZAMAN?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 KPSS sınav takvimi sonrasında, DHBT sınavı için tarih belli oldu.



Buna göre; KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT), 27 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak. Söz konusu sınavın sonuçları 16 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.

SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

KPSS DHBT sınav giriş belgeleriyle ilgili ÖSYM tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

Sınav giriş belgelerinin sınavdan 10 gün önce yayımlanması bekleniyor.