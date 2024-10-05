KPSS DHBT sonuçları 2024: KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 KPSS DHBT sınav sonuçlarının ne zaman açıklanağıyla ilgili araştırmalar sürüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde çalışmak isteyen adayların katılım sağladığı KPSS DHBT sınavı sonrasında, alınan puana göre kadro atamaları yapılacak. Peki, 2024 KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak?



KPSS DHBT SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi sonrasında 2024 KPSS DHBT sonuçları için tarih belli oldu.



Buna göre; 2024 KPSS DHBT sınavı sonuçları, 16 Ekim 2024 tarihinde açıklanacak.



KPSS DHBT SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?



Adaylar, KPSS DHBT sınav sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden ulaşabilecek.