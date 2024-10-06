KPSS DHBT sonuçları açıklandı mı? 2024 KPSS DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi
2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınav sonuç tarihi belli oldu. ÖSYM, sınav sonuç tarihini duyurdu. Peki, KPSS DHBT sonuçları açıklandı mı? 2024 KPSS DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı yapıldı. Sınavın geride kalması ile katılım sağlayan memur adayları şimdi ise değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.
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