KPSS DHBT sonuçları açıklandı mı? 2024 KPSS DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi

2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınav sonuç tarihi belli oldu. ÖSYM, sınav sonuç tarihini duyurdu. Peki, KPSS DHBT sonuçları açıklandı mı? 2024 KPSS DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS DHBT sonuçları açıklandı mı? 2024 KPSS DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi

2024- Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı yapıldı. Sınavın geride kalması ile katılım sağlayan memur adayları şimdi ise değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

KPSS DHBT sonuçları açıklandı mı? 2024 KPSS DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi - 1

TARİH VERDİ

ÖSYM Tarafından uygulanan DHBT sınavının sonuçları, 16 Ekim 2024 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM AİS aracılığıyla sorgulayabilecek.

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