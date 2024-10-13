KPSS DHBT sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM KPSS DHBT sonuçları sorgulama)
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sonuçlarının açıklanacağı tarih için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev almak isteyen adayların katılım sağladığı 2024 KPSS DHBT sınavı sonrasında, sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, 2024 KPSS DHBT sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2024 KPSS DHBT sonuç tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde yer almak ve için ÖSYM tarafından düzenlenen sınava katılan adayların gündeminde yer alıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 KPSS takvimi sonrasında, DHBT sınav sonuçları için tarih belli oldu. İşte ayrıntılar.
2024 KPSS DHBT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan takvime göre, 2024 KPSS DHBT sonuçları için tarih belli oldu.
Buna göre; KPSS DHBT sınav sonuçları 16 Ekim 2024 Çarşamba günü açıklanacak.
DHBT SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar, KPSS DHBT sınav sonuçlarına ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşabilecek.
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