KPSS DHBT sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM KPSS DHBT sonuçları sorgulama)

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sonuçlarının açıklanacağı tarih için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev almak isteyen adayların katılım sağladığı 2024 KPSS DHBT sınavı sonrasında, sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, 2024 KPSS DHBT sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS DHBT sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM KPSS DHBT sonuçları sorgulama)

2024 DHBT sonuç tarihi, İşleri Başkanlığı bünyesinde yer almak ve için ÖSYM tarafından düzenlenen sınava katılan adayların gündeminde yer alıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 KPSS takvimi sonrasında, DHBT sonuçları için tarih belli oldu. İşte ayrıntılar.

2024 KPSS DHBT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan takvime göre, 2024 KPSS DHBT sonuçları için tarih belli oldu.

Buna göre; KPSS DHBT 16 Ekim 2024 Çarşamba günü açıklanacak.

KPSS DHBT sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM KPSS DHBT sonuçları sorgulama) - 1

DHBT SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, DHBT sonuçlarına ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşabilecek.

DHBT SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Öne Çıkan Video

Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçında gergin anlar!

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...