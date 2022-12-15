KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022 ÖSYM KPSS sınav sonuç takvimi)

KPSS DHBT sonuçları, memur olabilme hayaliyle sınava giren binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. 27 kasım tarihinde gerçekleşen KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavı için sonuç tarihi merak ediliyor. Peki, KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM tarafından belirlenen sonuç tarihi.

KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022 ÖSYM KPSS sınav sonuç takvimi)

Kamu Personel Seçme Sınavı () Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT) sonuçları için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde işe girebilmek için DHBT sınavına giren adaylar, sonuçlar için bekleyişini sürdürüyor. Peki, KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS DHBT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

27 Kasım tarihinde yapılan KPSS DHBT sınavının sonuç tarihi tarafından açıklandı.

Buna göre; KPSS DHBT sınavı sonuçları 16 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.

KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022 ÖSYM KPSS sınav sonuç takvimi) - 1

KPSS DHBT SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, sınav sonuçlarına 16 Aralık 2022 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir.

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