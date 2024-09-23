KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınav sonuç tarihi

2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı yapıldı. Sınavın geride kalması ile katılım sağlayan memur adayları şimdi ise değerlendirme işlemlerinin ardından sonuçların ne zaman açıklanacağını öğrenmek istiyor. İşte, 2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınav sonuç tarihi...



DHBT SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ÖSYM Tarafından uygulanan KPSS DHBT sınavının sonuçları, 16 Ekim 2024 tarihinde açıklanacak.



Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM AİS aracılığıyla sorgulayabilecek.



KPSS DHBT SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI



22 Eylül 2024 tarihinde uygulanan 2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı’nın (DHBT) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları (her test için %10) aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.



KPSS DHBT SINAV SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

