KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınav sonuç tarihi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınavı yapıldı. 142 bin 482 adayın başvurduğu 2024-KPSS DHBT, 30 ildeki 35 sınav merkezinde, 330 bina ve 5 bin 527 salonda düzenlendi. Peki, KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınav sonuç tarihi

2024- Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı yapıldı. Sınavın geride kalması ile katılım sağlayan memur adayları şimdi ise değerlendirme işlemlerinin ardından sonuçların ne zaman açıklanacağını öğrenmek istiyor. İşte, 2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınav sonuç tarihi...

DHBT SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tarafından uygulanan KPSS DHBT sınavının sonuçları, 16 Ekim 2024 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM AİS aracılığıyla sorgulayabilecek.

KPSS DHBT SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI

22 Eylül 2024 tarihinde uygulanan 2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı’nın (DHBT) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları (her test için %10) aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

KPSS DHBT SINAV SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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