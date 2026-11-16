KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM sonuç ekranında
16.11.2026 15:36
KPSS DHBT sonuçları için geri sayım sürüyor
Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde imam-hatip, müezzin ve kayyım olarak görev almak isteyen adayların katılımıyla 1 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilen KPSS DHBT sonuçları için geri sayım başladı.
2026 KPSS DHBT sınav maratonunu geride bırakan lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeyindeki adaylar, gözlerini ÖSYM tarafından yapılacak sonuç duyurusuna çevirdi.
Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev almak isteyen adayların katılım sağladığı KPSS DHBT sonuçları, ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranı üzerinden sorgulanabilecek. KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak?
2026 KPSS DHBT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS DHBT sınavının ardından sonuç tarihi ÖSYM tarafından duyuruldu.
ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 yılı resmi sınav takvimine göre, 1 Kasım’da düzenlenen 2026 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi ( DHBT ) sonuçları 25 Kasım 2026 Çarşamba günü açıklanacak.
KPSS DHBT sonuç tarihi belli oldu.
KPSS DHBT SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar, KPSS DHBT sonuçlarına ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşabilecek.