KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM sonuç ekranında

KPSS DHBT sonuçları için geri sayım sürüyor

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde imam-hatip, müezzin ve kayyım olarak görev almak isteyen adayların katılımıyla 1 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilen KPSS DHBT sonuçları için geri sayım başladı.