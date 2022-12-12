KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM'de (2022 KPSS DHBT sonuç tarihi)

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) oturumlarından olan DHBT sonuçları için geri sayım sürüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde çalışmak isteyen kişilerin girdiği KPSS DHBT sınavları 27 Kasım'da tamamlanmıştı. Peki, KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM'de (2022 KPSS DHBT sonuç tarihi)

DHBT sonuçları için tarih sorgulamaları sürmeye devam ediyor. KPSS - Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT) sonuçları için tarih ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi sonrasında belli oldu. Peki, KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS DHBT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

27 Kasım tarihinde yapılan KPSS DHBT sınavının sonuç tarihi ÖSYM tarafından açıklandı.

Buna göre; KPSS DHBT sınavı sonuçları 16 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.

KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM'de (2022 KPSS DHBT sonuç tarihi) - 1

KPSS DHBT SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, sınav sonuçlarına 16 Aralık 2022 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir.

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