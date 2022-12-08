KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi (2022 KPSS DHBT sonuç sorgulama)

KPSS DHBT sonuçları, sınava katılım sağlayan adaylar tarafından sorgulanmaya başladı. Bu yılın son KPSS oturumu olan DHBT sınavı 27 Aralık tarihinde gerçekleşti. Sınavın tamamlanmasıyla birlikte gözler ÖSYM tarafından yapılacak sonuç açıklamasına çevrildi. Peki, KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi (2022 KPSS DHBT sonuç sorgulama)

DHBT sonuçları 27 Aralık tarihinde tamamlandı. Sınavın tamamlanmasıyla birlikte, sonuçların açıklanacağı tarih araştırılmaya başladı. Peki, KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS DHBT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

27 Aralık tarihinde yapılan KPSS DHBT sınavının sonuç tarihi tarafından açıklandı.

Buna göre; KPSS DHBT sınavı sonuçları 16 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.

KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi (2022 KPSS DHBT sonuç sorgulama) - 1

KPSS DHBT SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, sınav sonuçlarına 16 Aralık 2022 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir.

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