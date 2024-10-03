KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu (2024 ÖSYM KPSS DHBT sonuç tarihi)
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sonuçları için artık sayılı günler kaldı. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde çalışmak isteyenlerin katılım sağladığı KPSS DHBT sınavı 22 Eylül'de tamamlandı. Sınava katılım sağlayan on binlerce kişi gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. Peki, 2024 KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak?
2024 KPSS DHBT sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 22 Eylül'de yapılan KPSS DHBT sınavının sonuç tarihi belli oldu. Peki, 2024 KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS DHBT SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi sonrasında 2024 KPSS DHBT sonuçları için tarih belli oldu.
Buna göre; 2024 KPSS DHBT sınavı sonuçları, 16 Ekim 2024 tarihinde açıklanacak.
KPSS DHBT SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar, KPSS DHBT sınav sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden ulaşabilecek.
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