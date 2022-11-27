KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022 ÖSYM KPSS takvimi)

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavı bugün tamamlandı. Sınava giren adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki, KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak?



KPSS DHBT SINAVI TAMAMLANDI



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) Sınavı yapıldı.



2022-KPSS DHBT sınavı 30 ilde, 150 bin adayın katılımıyla düzenlendi. Yaklaşık 20 bin görevlinin yer aldığı sınavda, adaylara 40 soru için 60 dakika cevaplama süresi verildi.



Sınav, 35 sınav merkezinde saat 10.15'te başladı. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.





KPSS DHBT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?



27 Aralık tarihinde yapılan KPSS DHBT sınavının sonuç tarihi ÖSYM tarafından açıklandı.



Buna göre; KPSS DHBT sınavı sonuçları 16 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.