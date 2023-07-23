KPSS Eğitim Bilimleri Oturumu saat kaçta bitecek? İşte ÖSYM'nin paylaştığı KPSS saat bilgisi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen, 572 bin 20 adayın başvuru yaptığı Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) lisans eğitim bilimleri oturumu başladı. Söz konusu oturumun ne zaman, saat kaçta biteceği sorgulanıyor. Peki, KPSS Eğitim Bilimleri Oturumu saat kaçta bitecek?

KPSS Eğitim Bilimleri Oturumu saat kaçta bitecek? İşte ÖSYM'nin paylaştığı KPSS saat bilgisi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (), 924 bin 168 adayın başvurduğu Kamu Personel Seçme Sınavı () Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları sona erdi. KPSS oturumlarının ilki, Genel Yetenek-Genel Kültür testiyle saat 10.15'te başlamıştı. Şimdi ise Bilimleri oturumu gündemde. İşte, ÖSYM'nin paylaştığı KPSS saat bilgisi...

EĞİTİM BİLİMLERİ OTURUMU SAAT KAÇTA BİTECEK?

Eğitim bilimleri testi 14:45’te başlayacak ve 100 dakika boyunca devam edecek.

Sınavda 80 soru sorulacak. Bu sınav 16.25'te sona erecek.

PUANLAR KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?

2023-KPSS sonuçları, açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak ancak öğretmen adayları için 2023-KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yılla sınırlı kalacak.

Sınav sonuçları 25 Ağustos'ta açıklanacak.

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