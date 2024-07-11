KPSS Eğitim Bilimleri sınavı ne zaman? 2024 KPSS Lisans takvimi

2024-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Oturumlarına geri sayım başladı. 2024-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri oturumuna katılacak adayları sınava girecekleri tarihi merak ediyor.
2024 KPSS LİSANS SINAVLARI NE ZAMAN?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da yapılacak.
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos'ta düzenlenecek.
ÖSYM'DEN SAAT UYARISI
14 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
14 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri oturumu için adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
- Etiketler :
- Haberler -
- Sınav
- Kpss
- Ösym