KPSS Eğitim Bilimleri sınavı ne zaman? 2024 KPSS Lisans takvimi

2024-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Oturumlarına geri sayım başladı. 2024-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri oturumuna katılacak adayları sınava girecekleri tarihi merak ediyor.



2024 KPSS LİSANS SINAVLARI NE ZAMAN?



Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da yapılacak.



KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos'ta düzenlenecek.



ÖSYM'DEN SAAT UYARISI



14 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.



14 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri oturumu için adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

