KPSS Eğitim Bilimleri sınavı ne zaman? 2024 KPSS Lisans takvimi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nca düzenlenecek 2024-Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans oturumları sınava giriş belgeleri erişime açıldı. Öğretmen adayları da KPSS'nin bu yılki eğitim bilimleri oturum tarihlerine odaklandı. Peki, KPSS Eğitim Bilimleri sınavı ne zaman?

KPSS Eğitim Bilimleri sınavı ne zaman? 2024 KPSS Lisans takvimi

2024- Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Bilimleri Oturumlarına geri sayım başladı. 2024-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri oturumuna katılacak adayları sınava girecekleri tarihi merak ediyor.

2024 KPSS LİSANS SINAVLARI NE ZAMAN?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da yapılacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos'ta düzenlenecek.

'DEN SAAT UYARISI

14 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

14 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri oturumu için adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

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