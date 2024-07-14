KPSS Eğitim Bilimleri sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Eğitim Bilimleri sınavı kaç dakika?

Türkiye'de 81 il ve Lefkoşa'daki 135 sınav merkezinde uygulanan KPSS oturumlarının ilki, Genel Yetenek-Genel Kültür testiyle saat 10.15'te başladı. İlk oturuma 1 milyon 470 bin 487 aday başvuru yapmıştı. Adaylara çoktan seçmeli 120 soru için 130 dakika verildi. Genel yetenek-genel kültür oturumu 4 bin 17 binada, toplam 75 bin 64 salonda uygulanıyor. Oturumlarda toplam 270 bin 927 görevli yer alıyor.



KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ OTURUMU



KPSS Eğitim Bilimleri oturumu bugün 14.45'te başlayacak.



Öğleden sonraki Eğitim Bilimleri oturumu ise saat 14.45'te başlayacak. 80 sorudan oluşan test için adaylara 100 dakika cevaplama süresi verilecek.



Ek süre kullanması uygun görülen adaylar 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecekler.

