KPSS Eğitim Bilimleri sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Eğitim Bilimleri sınavı kaç dakika?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 1,5 milyona yakın adayın başvurduğu Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumlarının ardından şimdi de öğleden sonraki oturum bekleniyor. Peki, KPSS Eğitim Bilimleri sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

KPSS Eğitim Bilimleri sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Eğitim Bilimleri sınavı kaç dakika?

Türkiye'de 81 il ve Lefkoşa'daki 135 merkezinde uygulanan oturumlarının ilki, Genel Yetenek-Genel Kültür testiyle saat 10.15'te başladı. İlk oturuma 1 milyon 470 bin 487 aday başvuru yapmıştı. Adaylara çoktan seçmeli 120 soru için 130 dakika verildi. Genel yetenek-genel kültür oturumu 4 bin 17 binada, toplam 75 bin 64 salonda uygulanıyor. Oturumlarda toplam 270 bin 927 görevli yer alıyor.

KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ OTURUMU

KPSS Bilimleri oturumu bugün 14.45'te başlayacak.

Öğleden sonraki Eğitim Bilimleri oturumu ise saat 14.45'te başlayacak. 80 sorudan oluşan test için adaylara 100 dakika cevaplama süresi verilecek.

Ek süre kullanması uygun görülen adaylar 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecekler.

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