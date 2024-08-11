KPSS geç başvuru ücreti ne kadar? 2024-KPSS Ortaöğretim geç başvurusu ne zaman bitecek?

2024-KPSS Ortaöğretim geç başvuru süresi uzatıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024-Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS Ortaöğretim) geç başvuru süresinin uzatıldığını bildirdi. Peki, KPSS geç abşvuru ücreti ne kadar? Lise KPSS geç başvurusu ne zaman bitecek?

KPSS geç başvuru ücreti ne kadar? 2024-KPSS Ortaöğretim geç başvurusu ne zaman bitecek?

2024- Ortaöğretim Sınavı’nın geç başvuru işlemlerinde, kurumlar arası sistem entegrasyonundaki güncellemeden kaynaklanan kesintiler oluşması nedeniyle 2024-KPSS Ortaöğretim Sınavı için geç başvuru işlemleri uzatıldı.

KPSS GEÇ BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTECEK?

'nin internet sitesindeki duyuruda, şu ifadeler kullanıldı:

"2024-KPSS Ortaöğretim geç başvuru işlemlerinde, kurumlar arası sistem entegrasyonundaki güncellemeden kaynaklanan kesintiler oluşması nedeniyle geç başvuru işlemleri 12 Ağustos saat 23.59'a kadar uzatılmıştır. Daha önce sınava başvurusunu tamamlayan adayların sınava tekrar başvuru yapmaları gerekmemektir."

LİSE KPSS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Ortaöğretim KPSS geç başvuru ücreti 525 TL olarak açıklandı.

Adayların sınav ücretini yatırırken banka görevlisine; T.C. Kimlik Numarası, adı ve soyadı ile birlikte ne kadar ücret yatıracağını söylemeleri gerekiyor.

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