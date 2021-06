KPSS geç başvuruları başladı (KPSS geç başvuru ücretleri ne kadar?)

ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi içerisinde bu yılki oturum ve başvuru tarihleri açıklandı.

Adaylar KPSS başvurularını 28 Mayıs tarihinden itibaren kurum tarafından yayımlanan başvuru kılavuzuna göre yapacaklar. Başvurular 14 Haziran'da sona erdi.

KPSS geç başvuru işlemleri 22-23 Haziran'da yapılacak.

KPSS’nin ilk oturumu ise 1 Ağustos’ta düzenlenecek.

KPSS TARİHLERİ

Genel Yetenek-Genel Kültür: 1 Ağustos 2021, Saat: 10.15, 130 dakika



Eğitim Bilimleri: 1 Ağustos 2021, Saat: 14.45, 100 dakika



KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum: 7 Ağustos 2021, Saat: 10.15



KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. oturum: 7 Ağustos 2021, Saat: 14.45



KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. oturum: 8 Ağustos 2021, Saat: 10.15



ÖABT: 15 Ağustos 2021, Saat: 10.15

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?



ÖSYM'nin internet sitesine göre adayların bankaya KPSS Alan Bilgisi için 65 TL, ÖABT için 90 TL, Lisans için 90 TL ve tercih için 25 TL sınav ücreti yatırması gerekiyor.

KPSS GEÇ BAŞVURU ÜCRETLERİ

KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür - Eğitim Bilimleri (Her bir oturum için): 135 TL



KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her bir oturum için): 97,5 TL



ÖABT (Her bir ÖABT alanı için): 135 TL