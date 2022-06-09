KPSS geç başvuruları ne zaman? (2022 KPSS sınav takvimi ve başvuru tarihleri)

Kamuda görev almak isteyen adayların katılacakları Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) başvuruları sona erdi. Peki KPSS lisans geç başvuruları ne zaman alınacak?

Haberler 09.06.2022 - 11:16

KPSS geç başvuruları ne zaman? (2022 KPSS sınav takvimi ve başvuru tarihleri)

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2022'de yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans başvuruları 6 Haziran'da sona erdi.  

KPSS GEÇ BAŞVURULARI 

Başvuruları kaçıran adaylar için KPSS geç başvuruları 15 Haziran ve 16 Haziran tarihlerinde alınacak. 

KPSS TARİHLERİ 

KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür, Bilimleri tarihi: 31 Temmuz,

KPSS Alan Bilgisi 

1. gün sınavı: 6 Ağustos

2.gün sınavı: 7 Ağustos

KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) Sınavı: 14 Ağustos

KPSS ÖNLİSANS

KPSS Önlisans başvuruları ise 3 Ağustos'ta başlayıp 15 Ağustos'ta bitecek. Sınav ise 2 Ekim'de gerçekleşecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM

KPSS Ortaöğretim başvuruları ise 1 Eylülde başlayıp 13 Eylül'de bitecek. Sınav 6 Kasım'da yapılacak.

KPSS DHBT

Başvurular 7 - 17 Ekim tarihleri arasında alınacak. Sınav ise 27 Kasım'da yapılacak. 

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