KPSS geç başvuruları başladı (2022 KPSS sınav takvimi ve başvuru tarihleri)

Haberler 15.06.2022 - 09:35
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2022'de yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans başvuruları 6 Haziran'da sona erdi.
KPSS GEÇ BAŞVURULARI
Başvuruları kaçıran adaylar için KPSS geç başvuruları 15 Haziran ve 16 Haziran tarihlerinde alınacak.
KPSS TARİHLERİ
KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür, Eğitim Bilimleri Sınav tarihi: 31 Temmuz,
KPSS Alan Bilgisi
1. gün sınavı: 6 Ağustos
2.gün sınavı: 7 Ağustos
KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) Sınavı: 14 Ağustos
KPSS ÖNLİSANS
KPSS Önlisans başvuruları ise 3 Ağustos'ta başlayıp 15 Ağustos'ta bitecek. Sınav ise 2 Ekim'de gerçekleşecek.
KPSS ORTAÖĞRETİM
KPSS Ortaöğretim başvuruları ise 1 Eylülde başlayıp 13 Eylül'de bitecek. Sınav 6 Kasım'da yapılacak.
KPSS DHBT
Başvurular 7 - 17 Ekim tarihleri arasında alınacak. Sınav ise 27 Kasım'da yapılacak.
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