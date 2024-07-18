KPSS görevli ücretleri ne zaman yatacak? KPSS sınav ücreti ödeme tarihi

Alan Bilgisi Sınavları 20-21 Temmuz'da, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 4 Ağustos'ta yapılacak. KPSS'nin tüm oturumlarında, emniyet dahil yaklaşık 300 bin görevli yer alıyor. İşte, 2024 KPSS sınav ücreti ödeme tarihi...



2024 ÖSYM GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR?



2024 sınav görevi ücretleri yüzde 15'lik vergi dilimi esas alınarak hesaplanmaktadır. Vergi diliminize göre ödenecek tutar değişiklik gösterebilir.



Salon Başkanı: 1.057 TL



Gözetmen: 1.025 TL



Yedek Gözetmen: 769 TL



Bina Sınav Sorumlusu: 1.922 TL



Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 1.281 TL



Bina Yöneticisi (Okul Müdürü): 1.217 TL



Bina Yöneticisi Yardımcısı (Müdür Yrd): 1.089 TL



Yardımcı Engelli Gözetmen: 1.281 TL



E-Sınav Uygulama Sorumlusu: 961 TL



E-Sınav Salon Başkanı: 833 TL



E-Sınav Gözetmen: 769 TL



KPSS GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?



KPSS görevli personel ücretlerinin ne zaman yatırılacağına dair resmi bir açıklamada gelmedi.



2024 KPSS görevli ücretlerinin birkaç hafta içinde ödenmesi bekleniyor.



Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimide yer vereceğiz.

