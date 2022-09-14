KPSS lisans alan bilgisi oturumları sınava giriş belgeleri erişime açıldı (2022 ÖSYM KPSS sınav giriş yerleri sorgulama)

KPSS lisans alan bilgisi sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından erişime açıldı. 24-25 Eylül tarihleri arasında 3 oturum şeklinde yapılacak olan KPSS lisans alan bilgisi sınavlarının saat kaçta yapılacağı merak ediliyor. İşte ayrıntılar.

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre;

2022-KPSS lisans alan bilgisi sınavları 1. oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri) ve 2022-KPSS lisans alan bilgisi sınavları 2. oturumu (hukuk, iktisat, maliye) 24 Eylül'de uygulanacak.

2022-KPSS Lisans alan bilgisi sınavları 3. oturumu (işletme, muhasebe, istatistik) 25 Eylül'de yapılacak.

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVLARI SAAT KAÇTA?

24 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.



24 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumu için adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.



25 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumu için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

SINAV GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI



Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilecek.

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