KPSS lisans başvuruları bugün sona eriyor (2022 KPSS sınav takvimi ve başvuru tarihleri)

Kamuda görev almak isteyen adayların katılacakları Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) tarihleri başvuruları başladı. Buna göre KPSS lisans başvuruları 6 Haziran'da sona erecek.

Haberler 06.06.2022 - 07:58

KPSS lisans başvuruları bugün sona eriyor (2022 KPSS sınav takvimi ve başvuru tarihleri)

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2022'de yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans başvuruları başladı.

24 Mayıs'ta başlayan başvurular 6 Haziran'da sona erecek. 

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2022-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür, Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT başvurularını 24 Mayıs–6 Haziran tarihleri arasında  http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz." açıklamasında bulundu. 

KPSS TAKVİMİ 

KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür, Eğitim Bilimleri tarihi: 31 Temmuz,

KPSS Alan Bilgisi 

1. gün sınavı: 6 Ağustos

2.gün sınavı: 7 Ağustos

KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) Sınavı: 14 Ağustos

KPSS ÖNLİSANS

KPSS Önlisans başvuruları ise 3 Ağustos'ta başlayıp 15 Ağustos'ta bitecek. Sınav ise 2 Ekim'de gerçekleşecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM

KPSS Ortaöğretim başvuruları ise 1 Eylülde başlayıp 13 Eylül'de bitecek. Sınav 6 Kasım'da yapılacak.

KPSS DHBT

Başvurular 7 - 17 Ekim tarihleri arasında alınacak. Sınav ise 27 Kasım'da yapılacak. 

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