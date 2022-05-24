KPSS lisans başvuruları başladı (2022 KPSS sınav takvimi ve başvuru tarihleri)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2022'de yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans başvuruları başladı.

24 Mayıs'ta başlayan başvurular 6 Haziran'da sona erecek.



ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2022-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT başvurularını 24 Mayıs–6 Haziran tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz." açıklamasında bulundu.

KPSS TAKVİMİ

KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür, Eğitim Bilimleri Sınav tarihi: 31 Temmuz,

KPSS Alan Bilgisi

1. gün sınavı: 6 Ağustos

2.gün sınavı: 7 Ağustos

KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) Sınavı: 14 Ağustos

KPSS ÖNLİSANS

KPSS Önlisans başvuruları ise 3 Ağustos'ta başlayıp 15 Ağustos'ta bitecek. Sınav ise 2 Ekim'de gerçekleşecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM



KPSS Ortaöğretim başvuruları ise 1 Eylülde başlayıp 13 Eylül'de bitecek. Sınav 6 Kasım'da yapılacak.



KPSS DHBT

Başvurular 7 - 17 Ekim tarihleri arasında alınacak. Sınav ise 27 Kasım'da yapılacak.