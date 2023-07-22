KPSS lisans ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru? (2023 ÖSYM KPSS sınav takvimi)

2023 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavları için saat bilgisi sorgulanmaya başladı. 2 oturumlu gerçekleşecek olan sınavlara girecek olan adaylar, sınavda kaç soru sorulacağını ve sınavın kaç saat süreceğini merak ediyor. Peki, 2023 KPSS lisans ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru?



KPSS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM), yapılan açıklamaya göre, KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu pazar günü 10.15'te, Eğitim Bilimleri oturumu ise 14.45'te yapılacak.



KPSS sınavı için salona son giriş saati 10.00 olarak belirlenmiştir. 10.15'te başlayacak olan sınav için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav salonlarına alınmayacaktır.

SINAV KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?



KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür testinde adaylara çoktan seçmeli 120 soru için 130 dakika, Eğitim Bilimleri oturumunda 80 soru için 100 dakika cevaplama süresi verilecek.



2023 KPSS SINAV TAKVİMİ



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2023-KPSS Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 23 Temmuz'da, Alan Bilgisi oturumlarının 29-30 Temmuz'da, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumunun ise 6 Ağustos'ta yapılacağını bildirdi.