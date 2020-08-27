KPSS lisans sınav yerleri açıklandı (KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı)

ntv.com.tr 27.08.2020 - 15:43
06 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu ile 2020-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri Oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
KPSS LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 27 Ağustos 2020 tarihinde saat 15.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. 2020-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri Oturumu için adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
TEMEL SINAV KURALLARI İÇİN TIKLAYINIZ
2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Oturumları Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldıhttps://t.co/P4UtzFhEV0 pic.twitter.com/omxaR7vyZz— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) August 27, 2020