KPSS lisans sınav yerleri açıklandı (KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı)

2020-KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna girecek adaylar için sınav giriş yerleri açıklandı. Öğrenciler sınav giriş belgelerine ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (AİS) ulaşabilecek.

ntv.com.tr 27.08.2020 - 15:43

KPSS lisans sınav yerleri açıklandı (KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı)

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06 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu ile 2020-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri Oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

KPSS LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 27 Ağustos 2020 tarihinde saat 15.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. 2020-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri Oturumu için adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

TEMEL SINAV KURALLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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