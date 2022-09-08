KPSS lisans sınavı giriş yerleri ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM'den gelecek açıklamada! (2022 ÖSYM KPSS takvimi)

KPSS lisans sınavı giriş yerleri, sınava artık sayılı günler kala birçok kişi tarafından sorgulanmaya başladı. 18 Eylül tarihinde ÖSYM tarafından yapılacak olan 2022-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri sınavına girecek adaylar, sınav giriş belgelerinin açıklanmasını bekliyor. Peki, KPSS lisans sınavı giriş yerleri ne zaman açıklanacak?



KPSS LİSANS SINAVI GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?



ÖSYM tarafından yayımlanan yeni KPSS sınav takvimiyle birlikte lisans sınavı için birçok kişi gün saymaya başladı. Sınava 10 gün kala ise KPSS lisans sınavı giriş yerlerinin açıklanması bekleniyor.



ÖSYM tarafından KPSS lisans sınavı giriş yerleri henüz açıklanmadı. Sınav giriş belgelerinin bir kaç gün içinde açıklanması bekleniyor.

KPSS LİSANS SINAVLARI NE ZAMAN?



2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 18 Eylül 2022 tarihinde,



Alan Bilgisi oturumları 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde,



ÖABT oturumları ise 02 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak.

