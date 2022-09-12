KPSS lisans sınavı ne zaman? (2022 ÖSYM KPSS lisans sınavı takvimi)

KPSS lisans sınavı için bekleyiş sürüyor. İptal edilen KPSS lisans sınavının ardından yeniden sınava girmeye bekleyen adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanan yeni KPSS takvimini araştırıyor. KPSS lisans sınavı için tarihler açıklandı. Peki, KPSS lisans sınavı ne zaman?



KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN?



ÖSYM tarafından yayımlanan yeni sınav takvimiyle, 2022- KPSS Lisans Genel Yetenek- Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavı tarihi belli oldu.



Buna göre; KPSS lisans sınavı 18 Eylül 2022 tarihinde yapılacak.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA



ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi sonrasında KPSS sınav giriş yerleri bekleniyordu. Resmi site üzerinden yapılan duyuruyla birlikte KPSS sınav giriş yerleri erişime açıldı.



Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 08 Eylül 2022 tarihinde saat 14.15'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN