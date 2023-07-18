KPSS lisans sınavı ne zaman? (2023 ÖSYM KPSS lisans sınavı tarihi)

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans için tarih araştırmaları başladı. Geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından açıklanan KPSS lisans sınav giriş yerlerinin ardından, sınava katılım sağlayacak olan memur adayları, hangi okullarda sınava gireceklerini öğrendi. Peki, 2023 KPSS lisans sınavı ne zaman yapılacak?

KPSS lisans sınavı ne zaman? (2023 ÖSYM KPSS lisans sınavı tarihi)

2023 lisans sınavı tarihi, memur olabilme hayaliyle sınava girecek olan binlerce kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Sınava kısa bir zaman kala son hazırlıklarını yapan adaylar, tarafından yayımlanan 2023 KPSS sınav takvimine göz atıyor. Peki, 2023 KPSS lisans sınavı ne zaman?

2023 KPSS NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2023 sınav ve sonuç açıklama takvimini yayımladı.

Yayımlanan takvimin ardından, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) oturumları için tarihler açıklandı.

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür- Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da yapılacak.

Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da 2. gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek.

KPSS lisans sınavı ne zaman? (2023 ÖSYM KPSS lisans sınavı tarihi) - 1

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

ÖSYM'den yapılan duyuruda;

"23 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Eğitim Bilimleri oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 13 Temmuz 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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