KPSS lisans sınavı ne zaman? (2024 ÖSYM KPSS lisans sınav ve başvuru tarihi)

2024 KPSS lisans tarihi, sınava katılım sağlayan kişilerin gündeminde yer almaya başladı. Memur olabilme hayaliyle sınavlara katılım sağlayacak olan adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 KPSS takvimini araştırıyor. Peki, KPSS lisans sınavı ne zaman?
2024 KPSS LİSANS SINAVI TARİHLERİ
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da yapılacak.
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos'ta düzenlenecek.
Bu sınavlara ilişkin başvurular ise 3-15 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak.
KPSS ÖN LİSANS VE ORTAÖĞRETİM SINAV TARİHİ
KPSS Ön Lisans 1 Eylül, KPSS Ortaöğretim 15 Eylül'de, KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül'de yapılacak.
KPSS Ön Lisans sınavına başvurular 13 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında alınacak.
KPSS Ortaöğretim oturumu için başvurular ise 18 Temmuz ile 30 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.
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