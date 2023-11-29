KPSS lisans sınavı ne zaman? (2024 ÖSYM KPSS lisans sınav ve başvuru tarihi)

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans tarihleri, sınava katılım sağlayacak olan memur adayları tarafından sorgulanıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 KPSS takvimi sonrasında lisans sınavı ve başvuru tarihleri belli oldu. Peki, 2024 KPSS lisans ne zaman yapılacak?

KPSS lisans sınavı ne zaman? (2024 ÖSYM KPSS lisans sınav ve başvuru tarihi)

2024 lisans tarihi, sınava katılım sağlayan kişilerin gündeminde yer almaya başladı. Memur olabilme hayaliyle sınavlara katılım sağlayacak olan adaylar, tarafından yayımlanan 2024 KPSS takvimini araştırıyor. Peki, KPSS lisans sınavı ne zaman?

2024 KPSS LİSANS SINAVI TARİHLERİ

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür- Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da yapılacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos'ta düzenlenecek.

Bu sınavlara ilişkin başvurular ise 3-15 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak.

KPSS lisans sınavı ne zaman? (2024 ÖSYM KPSS lisans sınav ve başvuru tarihi) - 1

KPSS ÖN LİSANS VE ORTAÖĞRETİM SINAV TARİHİ

KPSS Ön Lisans 1 Eylül, KPSS Ortaöğretim 15 Eylül'de, KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül'de yapılacak.

KPSS Ön Lisans sınavına başvurular 13 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında alınacak.

KPSS Ortaöğretim oturumu için başvurular ise 18 Temmuz ile 30 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.

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