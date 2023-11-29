KPSS lisans sınavı ne zaman? (2024 ÖSYM KPSS lisans sınav ve başvuru tarihi)

KPSS ÖN LİSANS VE ORTAÖĞRETİM SINAV TARİHİ

KPSS Ön Lisans 1 Eylül, KPSS Ortaöğretim 15 Eylül'de, KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül'de yapılacak.



KPSS Ön Lisans sınavına başvurular 13 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında alınacak.



KPSS Ortaöğretim oturumu için başvurular ise 18 Temmuz ile 30 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.