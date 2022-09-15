KPSS lisans sınavı ne zaman, saat kaçta? KPSS'de kaç soru sorulacak? (2022 KPSS lisans takvimi)

ÖSYM tarafından iptal edilen KPSS lisans sınavı 18 Eylül'de yeniden yapılacak. KPSS sınavına çok az bir zaman kala, sınava katılım sağlayacak olan binlerce kişi sınav giriş belgelerini almaya başladı. Öte yandan sınavın saat kaçta başlayacağı da sorgulanmaya başladı. Peki, KPSS lisans sınavı ne zaman, saat kaçta? KPSS'de kaç soru sorulacak?



KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN?



ÖSYM tarafından yayımlanan yeni sınav takvimiyle, 2022- KPSS Lisans Genel Yetenek- Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavı tarihi belli oldu.



Buna göre; KPSS lisans sınavı 18 Eylül 2022 tarihinde yapılacak.

KPSS LİSANS SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?



KPSS 2022 (Kamu Personeli Seçme Sınavı) 18 Eylül'de yapılacak. Genel yetenek ve genel kültür oturumu saat 10.15'te başlayacak.

KPSS LİSANS SINAVI KAÇ SORU, SINAV KAÇ DAKİKA?



KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür Sınavında adaylara 120 soruya karşılık 130 dakika süre tanınacak.



KPSS Genel Yetenek Testi: 30 Türkçe, 30 Matematik



KPSS Genel Kültür Testi: 25 Tarih, 18 Coğrafya, 9 Vatandaşlık ve 6 güncel bilgiler olmak üzere 60 soru