KPSS lisans sınavı ne zaman? Sınav giriş belgeleri açıklandı mı? (2022 ÖSYM yeni KPSS sınav takvimi)

KPSS lisans sınavlarının ne zaman yapılacağına yönelik araştırmalar sürmeye devam ediyor. İptal edilen KPSS sınavları sonrasında ÖSYM tarafından yeni KPSS takvimi yayımlanmış ve KPSS lisans oturumlarının ne zaman yapılacağı belli olmuştu. Peki, KPSS lisans sınavı ne zaman?



KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN?



Binlerce kişinin katılım sağladığı ilk KPSS lisans oturumlarının iptal olmasıyla birlikte, yeni KPSS lisans sınavı tarihi merak ediliyor. ÖSYM tarafından yayımlanan yeni sınav takvimiyle, 2022- KPSS Lisans Genel Yetenek- Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavı tarihi belli oldu.



Buna göre; KPSS lisans sınavı 18 Eylül 2022 tarihinde yapılacak.

KPSS LİSANS SINAVI GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?



KPSS lisans sınavına kısa bir zaman kala sınav giriş belgeleri sorgulanıyor. ÖSYM tarafından 18 Eylül'de yapılacak KPSS lisans oturumu için sınav giriş belgeleri henüz yayımlanmadı.



Sınav giriş belgelerinin sınava bir hafta kala ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanması bekleniyor.

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