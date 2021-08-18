KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak ?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2021 yılında üç farklı tarihte düzenlendi.

Sonuncusu KPSS ÖABT ise 15 Ağustos'ta yapıldı. Adayların gözleriyse sonuçlar için ÖSYM'ye çevrildi.



KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları yayımlandı.

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KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



KPSS sınav sonuç tarihi ÖSYM'nin sınav takviminde belli oldu. Takvime göre KPSS Lisans Sınav sonuçları henüz açıklanmadı.

Sonuçlar açıklandığında ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden görüntülenecek.

KPSS SINAV SONUÇLARININ SORGULANMASI



Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacak.