KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak ?

2021 yılına ilişkin KPSS sınavları tamamlandı. A Grubu ve Öğretmenlik sınavları 01-07-08 Ağustos'ta, ÖABT oturumları ise 15 Ağustos'ta gerçekleştirildi. Sınava katılan adaylar heyecan içinde sonuçları bekliyor. ÖSYM tarafından yayımlanan takvim ile sonuç tarihleri belli oldu. 2021 KPSS ÖABT, A Grubu ve Öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanacak?

ntv.com.tr 18.08.2021 - 10:35

KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak ?

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SON DAKİKA HABERİ: 2021 KPSS temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarı yayınlandı

SON DAKİKA HABERİ: 2021 KPSS temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarı yayınlandı

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2021 yılında üç farklı tarihte düzenlendi.

Sonuncusu KPSS ÖABT ise 15 Ağustos'ta yapıldı. Adayların gözleriyse sonuçlar için ÖSYM'ye çevrildi. 

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları yayımlandı.

SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sınav sonuç tarihi ÖSYM'nin sınav takviminde belli oldu. Takvime göre KPSS Lisans Sınav sonuçları henüz açıklanmadı. 

Sonuçlar açıklandığında ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden görüntülenecek.

KPSS SINAV SONUÇLARININ SORGULANMASI

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacak.

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