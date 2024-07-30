KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sonuç tarihi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 2024-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) "Genel Yetenek-Genel Kültür" ile "Eğitim Bilimleri" oturumları 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenmişti. Öte yandan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi Oturumları 20-21 Temmuz'da yapıldı.



KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



2024 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, KPSS Alan Bilgisi, KPSS ÖABT sınavların sonuçları 23 Ağustos'ta ilan edilecek.



Adaylar sınav sonuçlarına, ÖSYM AİS sistemi üzerinden erişebilecek.



KPSS 2024 SINAV TAKVİMİ



KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 1. gün 20 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak.



KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 2. gün 21 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak.



KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos 2024 tarihinde uygulanacak.



KPSS Ön Lisans 1 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.



KPSS Ortaöğretim 15 eylül 2024 tarihinde uygulanacak.



KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 22 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.