KPSS maratonunda son heyecan
13.09.2026 11:25
DHA
KPSS sonuçları, açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak.
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Alan Bilgisi'nin 3'üncü ve son oturumu başladı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavlarının son oturumu başladı.
Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara İşletme, Muhasebe ve İstatistik testleri uygulanıyor.
Adaylara 120 soruyu yanıtlamaları için 160 dakika süre veriliyor. Son oturum 12.55'te sona erecek.
SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları 7 Ekim'de açıklanacak.