KPSS ne zaman? (2023 ÖSYM KPSS Genel Yetenek, Alan Bilgisi ve ÖABT sınav takvimi)

2023 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sınavları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Kamuda memur olabilmek için KPSS sınavlarına hazırlanan binlerce kişi, ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimini merak ediyor. Bu yıl yapılacak Öğretmenlik Genel Yetenek, Alan Bilgisi ve ÖABT sınavları için tarihler belli oldu. İşte ayrıntılar.



2023 KPSS NE ZAMAN?



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2023 sınav ve sonuç açıklama takvimini yayımladı.

Yayımlanan takvimin ardından, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) oturumları için tarihler açıklandı.

