KPSS ne zaman? (2023 ÖSYM KPSS Genel Yetenek, Alan Bilgisi ve ÖABT sınav takvimi)

KPSS ne zaman? sorusunun yanıtı, 2023 yılında kamuda görev almak için bekleyen binlerce kişi tarafından sorgulanmaya başladı. 29 Mayıs tarihinde sona eren KPSS başvurularının ardından gözler sınav tarihlerine çevrildi. Sınava hazırlıklarını sürdüren adaylar, KPSS sınavlarının 2023 yılında hangi tarihlerde yapılacağını araştırıyor. İşte 2023 ÖSYM KPSS sınav takvimi.

KPSS ne zaman? (2023 ÖSYM KPSS Genel Yetenek, Alan Bilgisi ve ÖABT sınav takvimi)

2023 Personel Seçme Sınavı () sınavları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Kamuda memur olabilmek için KPSS sınavlarına hazırlanan binlerce kişi, tarafından yayımlanan sınav takvimini merak ediyor. Bu yıl yapılacak Öğretmenlik Genel Yetenek, Alan Bilgisi ve ÖABT sınavları için tarihler belli oldu. İşte ayrıntılar.

2023 KPSS NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2023 sınav ve sonuç açıklama takvimini yayımladı.

Yayımlanan takvimin ardından, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) oturumları için tarihler açıklandı.

KPSS ne zaman? (2023 ÖSYM KPSS Genel Yetenek, Alan Bilgisi ve ÖABT sınav takvimi) - 1

İşte ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 KPSS sınav takvimi;

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür- Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da yapılacak.

Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da 2. gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek.

NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkez (ÖSYM) tarafından KPSS sonuçları ise 25 Ağustos'ta duyurulacak.

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