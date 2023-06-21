KPSS ne zaman yapılacak? 2023 KPSS sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak? İşte KPSS oturumu hakkında bilgiler

Lisans düzeyinde gerçekleştirilecek KPSS'nin Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları için kısa bir zaman kaldı. Alan Bilgisi Testi, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) tarihi de araştırılıyor. Sınavlara kısa bir süre kala, sınav giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağı da merak konusu oldu. İşte, KPSS sınav giriş yerleri hakkında son gelişmeler...



SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?



KPSS 2023 sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı. Söz konusu belgelerin sınavdan bir hafta kadar önce adayların erişimine açılması bekleniyor.



Bu kapsamda bilgiler belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.



2023 KPSS NE ZAMAN?



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2023 sınav ve sonuç açıklama takvimini yayımladı.



Yayımlanan takvimin ardından, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) oturumları için tarihler açıklandı.



Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da yapılacak.



Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da 2. gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak.



KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek.





