KPSS ne zaman yapılacak? 2023 KPSS sınav takvimi belli oldu mu?

2023 KPSS sınav tarihiyle ilgili binlerce memur adayı, sınav tarihlerinin belli olmasını bekliyor. ÖSYM'den gelecek açıklamayla birlikte yeni yıl için KPSS tarihleri belli olacak. Peki, 2023 KPSS sınavı ne zaman yapılır?



2023 KPSS NE ZAMAN?



Önümüzdeki yıl KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavları yapılmayacak. Sadece KPSS lisans sınavları her yıl organize edilmektedir. ÖSYM'nin ilk yayımladığı sınav takviminde değişiklik olmazsa;



2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavı 23 Temmuz 2023'te,



KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 1 ve 2. gün sınavları 29-30 Temmuz 2023'de,



2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı ise 6 Ağustos 2023'te yapılacak.

2023 ÖSYM SINAV TAKVİMİ YAYIMLANDI MI?



2023 yılı ÖSYM sınav takvimi geçtiğimiz aylarda belli olmuş fakat YKS sınavlarının seçim tarihiyle denk gelmesi nedeniyle geri çekilmişti.



ÖSYM, sınav takvimiyle ilgili çalışmasını henüz bitirmediği için önümüzdeki yılın sınav takvimi henüz belli olmadı. Fakat açıklanacak olan takvimde sadece YKS sınavları için tarihin değişmesi bekleniyor.