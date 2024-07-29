KPSS ÖABT ne zaman? 2024 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi tarihi

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınava giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden edinebilecek. Peki, KPSS ÖABT ne zaman?

KPSS ÖABT ne zaman? 2024 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi tarihi

Ölçme, Seçme, Yerleştirme Merkezi () Başkanlığı, 2024-Kamu Personeli Seçme Sınavı () Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınava giriş belgelerinin erişime açıldığını bildirdi.

KPSS ÖABT NE ZAMAN?

KPSS Lisans süreci 4 Ağustos'ta yapılacak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ile devam edecek.

ÖSYM'DEN ÖABT DUYURUSU

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 4 Ağustos'ta yapılacak 2024-KPSS Lisans ÖABT'ye katılacak adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden edinebilecek.

Adaylar, sabah oturumu için saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumu için ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

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