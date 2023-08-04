KPSS ÖABT ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru? (2023 KPSS ÖABT sınav tarihi)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 2023 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin (ÖABT) oturumları ile 2023 KPSS İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı 6 Ağustos Pazar günü yapılacak. Peki, KPSS ÖABT ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru?



KPSS ÖABT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, ÖABT saat 10.15'te başlayacak ve 12.45'te sona erecek, ÖABT İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı saat 14.45'te başlayacak ve 16.45'te sonra erecek.

SINAV KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?



Ek süre verilmesi uygun görülen adaylar 30 dakika ek engelli sürelerini kullanabilecek. Adaylara alanlarına bağlı olarak 75 soru için 120 veya 150 dakika cevaplama süresi verilecek.



Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak.