KPSS ÖABT sınavı ne zaman? ÖABT sınav giriş belgesi açıklandı mı? (2022 ÖSYM KPSS ÖABT sınav takvimi)

ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan 2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı için geri sayım başladı. Sınava katılım sağlayacak olan adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 KPSS sınav takvimini merak ediyor. Peki, KPSS ÖABT sınavı ne zaman? ÖABT sınav giriş belgesi açıklandı mı?



KPSS ÖABT SINAVI NE ZAMAN?



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2022 KPSS sınav takvimiyle birlikte ÖABT sınavı tarihi belli oldu.



Buna göre; KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 2 Ekim'de saat 10.15'te, ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı ise 14.45'te yapılacak.

KPSS AÖBT SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?



2 Ekim'de gerçekleştirilecek olan 2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınav giriş yerleri henüz belli olmadı.

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