KPSS ÖABT sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? (2022 KPSS ÖABT sınav takvimi)

ÖSYM tarafından yapılacak olan KPSS ÖABT sınavı için tarih araştırmaları sürüyor. Sınava çok kısa bir zaman kala, sınav giriş yerlerini sorgulayan öğrenciler şimdi de sınav saatini merak ediyor. Peki, KPSS ÖABT sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?



KPSS ÖABT SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2022 KPSS sınav takvimiyle birlikte ÖABT sınavı tarihi belli oldu.



Buna göre; KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 2 Ekim'de saat 10.15'te,

ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı ise 14.45'te yapılacak.



KPSS AÖBT SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA



ÖSYM, 2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) giriş belgelerinin erişime açıldığını bildirdi.



Kurumdan yapılan açıklamada, 2 Ekim'de uygulanacak ÖABT'ye katılacak adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.



Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren belgeye, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecek.



Adayların, 2022-KPSS Lisans ÖABT sınavında sabah oturumu için saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumu için ise saat 14.30'dan sonra binalara alınmayacağı da hatırlatıldı.



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