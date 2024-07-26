KPSS ÖABT sınavı ne zaman yapılacak? (2024 ÖSYM KPSS sınav giriş belgesi sorgulama)

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında KPSS ÖABT tarihi belli oldu. Peki, KPSS ÖABT sınavı ne zaman yapılacak?

KPSS ÖABT sınavı ne zaman yapılacak? (2024 ÖSYM KPSS sınav giriş belgesi sorgulama)

2024 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı için tarih araştırmaları başladı. Geçtiğimiz günlerde AİS ekranı üzerinden açıklanan KPSS sınav yerleri sonrasında gözler sınav tarihine çevrildi. Peki, 2024 KPSS ÖABT sınavı ne zaman yapılacak?

2024 KPSS ÖABT NE ZAMAN?

KPSS Lisans süreci 4 Ağustos'ta yapılacak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ile devam edecek.

KPSS ÖABT SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI

4 Ağustos 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi’ne (ÖABT) katılacak adaylar sınav giriş belgesini online olarak görüntüleyebilecek.

KPSS ÖABT SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

sonuçları 23 Ağustos'ta açıklanacak.

Öne Çıkan Video

2024 YKS tercihleri: Uzmanlardan tavsiyeler

EĞİTİM HABERLERİ

Özel Yetenek Sınavı (2024-ÖZYES) kılavuzu yayımlandı

Özel Yetenek Sınavı (2024-ÖZYES) kılavuzu yayımlandı

Siber güvenlikte kontenjan arttı

Siber güvenlikte kontenjan arttı

2024-ALES/2 pazar günü yapılacak

2024-ALES/2 pazar günü yapılacak

DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimine göre DGS 2024 sonuç tarihi

DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimine göre DGS 2024 sonuç tarihi

Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (GUY) sonuçları açıklandı

Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (GUY) sonuçları açıklandı

Açıköğretim (AÖF) sınavsız ikinci üniversite başvuruları için son gün ne zaman? Sınavsız üniversite kayıt tarihleri

Açıköğretim (AÖF) sınavsız ikinci üniversite başvuruları için son gün ne zaman? Sınavsız üniversite kayıt tarihleri

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...