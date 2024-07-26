KPSS ÖABT sınavı ne zaman yapılacak? (2024 ÖSYM KPSS sınav giriş belgesi sorgulama)

2024 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı için tarih araştırmaları başladı. Geçtiğimiz günlerde AİS ekranı üzerinden açıklanan KPSS sınav yerleri sonrasında gözler sınav tarihine çevrildi. Peki, 2024 KPSS ÖABT sınavı ne zaman yapılacak?



2024 KPSS ÖABT NE ZAMAN?



KPSS Lisans süreci 4 Ağustos'ta yapılacak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ile devam edecek.



KPSS ÖABT SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI



4 Ağustos 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi’ne (ÖABT) katılacak adaylar sınav giriş belgesini online olarak görüntüleyebilecek.



KPSS ÖABT SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI



KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Sınav sonuçları 23 Ağustos'ta açıklanacak.

